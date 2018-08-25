В Волгограде в машине сотрудника ФСБ нашли 8 кг наркотиков

Сотрудника спецслужб с особо крупной партией наркотиков задержали в Волгограде. Запрещенное вещество нашли днем 25 августа при осмотре автомобиля чекиста на посту ДПС.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, у задержанного нашли 8 кг наркотиков.

Задержание силовика подтверждает и источник «Интерфакса». Агентство не пишет о том, из какого ведомства задержанный, отмечая лишь, что тот служит в Крыму. Свертки с порошком обнаружили в колесах личной машины чекиста.

При этом официальной информации о задержании нет.