На Эльбрусе нашли тело альпинистки из Ленобласти, погибшей более 30 лет назад

Тело альпинистки из Ленинградской области нашли на Эльбрусе. Женщина погибла 31 год назад.

Как сообщает 25 августа «Медуза» со ссылкой на ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, останки на высоте около 4 тысяч метров нашла группа туристов. Прибывшие по их сигналу на место спасатели увидели рядом с телом паспорт советского образца. Документ выдан на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения из Новой Ладоги. Также при женщине был билет на самолет из Москвы в Минеральные Воды от 10 апреля 1987 года.

В правоохранительных органах республики сообщили, что Елена Базыкина погибла при сходе лавины. Вместе с ней было еще шесть человек, тела которых не нашли.