На юге Петербурга демонтировали незаконный батутный парк и парковку

В петербургском парке Победы демонтировали незаконный батутный парк.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом (ККИ), ООО «Орлов» разместило детские аттракционы на Московском проспекте, 188, без договора с городом. Демонтаж начался 25 августа и завершился ночью 26 августа. Свое нарушение предприниматели не отрицали и действиям чиновников не сопротивлялись. Имущество, которое ООО «Орлов» арендовало у других лиц, изымать не стали и оставили в распоряжении компании.

Также вечером 25 августа завершился демонтаж парковки на набережной Обводного канала, 118 а. Владельцы, ООО «АПС-МАСТЕР», также не заключили с городом договор аренды участка и отказались его освобождать после двух протоколов об административном правонарушении. Территория была освобождена силами комитета.