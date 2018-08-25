Ребенок подорвался на гранате времен ВОВ в Курской области

Мальчик 9 лет подорвался на гранате времен Великой Отечественной войны в Курской области. Трагедия произошла в пятницу, 24 августа.

Во время прогулки по поселку Генеральский трое школьников 9 и 10 лет нашли ржавую немецкую гранату. Не сумев побороть мальчишеское любопытство, они решили попробовать взорвать ее в овраге недалеко от поселка. Но по дороге граната выскользнула из рук девятилетнего ребенка и, ударившись об землю, взорвалась. Об этом сообщает местный портал «Курск.com».

Один из мальчишек, находившийся ближе всего к эпицентру, получил серьезные травмы и скончался в больнице. Второй подросток получил несерьезные увечья, а третий не пострадал.

По факту взрыва снаряда в Курской области возбуждены два уголовных дела – по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот боеприпасов») УК РФ.