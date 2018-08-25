К Навальному не пускают адвоката. В ОВД, куда его доставили, ввели план «Крепость»

К задержанному днем 25 августа оппозиционеру Алексею Навальному не пускают адвоката. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«В ОВД Даниловский объявили план «Крепость» и пока не пускают защитника к Алексею», – пишет Ярмыш в «Твиттере».

План «Крепость» подразумевает под собой сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.

Соратники Навального подали жалобу в УВД по Южному административному округу столицы на то, что в Даниловский отдел полиции не пускают защитников. В УВД по ЮАО, по словам Ярмыш, ни о каком плане «Крепость» не знают.

Напомним, главу «Фонда борьбы с коррупцией» задержали у подъезда его дома. Сотрудники полиции забрали у него телефон. Официально причина задержания пока не называется.