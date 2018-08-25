Памятник авторитету Беркуту исчез с детской площадки в центре Самары. Возможно, постарались преемники
Памятник авторитету Беркуту в центре Самары исчез из песочницы во дворе дома на Ново-Садовой улице, 21. Приехавшие люди демонтировали его и увезли в неизвестном направлении ранним утром 25 августа. Об этом в «Твиттере» сообщил бывший депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн.
Официальный демонтаж гранитного камня с березками был намечен на понедельник, 27 число. Но кто-то решил не дожидаться начала недели. Хинштейн подозревает, что за памятником приехали «наследники Беркута». Также он рассказал, что последователи и родственники криминального авторитета периодически приезжали во двор на Ново-Садовой – помянуть погибшего от выстрелов бандита.
Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о «наследии 90-х». pic.twitter.com/xYw94wwUvM
— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 25 августа 2018 г.
«Жил по-бандитски, погиб по-бандитски, и увековечивают память его по-бандитски, – пишет Хинштейн. Бывший депутат также намекнул на связь самарской Думы с так называемыми «наследниками Беркута».
Напомним, на памятник авторитету пожаловалась накануне жительница Самары. Пост возмущения она опубликовала в «Твиттере». Местные власти сделали вид, что ничего не знали об этом объекте.
Справка:
Памятник во дворе на Ново-Садовой, 21, в Самаре поставлен на месте убийства криминального авторитета Константина Беркута. В районе недавно установленной детской площадки его расстреляли из автоматов, когда он возвращался с поминок своих соратников. Изначально на этом месте была небольшая часовня и беседка, но позднее городские власти решили установить там детскую площадку. Беседку и часовню снесли, но плиту с изображением берёзок оставили.