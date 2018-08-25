Памятник авторитету Беркуту исчез с детской площадки в центре Самары. Возможно, постарались преемники

Памятник авторитету Беркуту в центре Самары исчез из песочницы во дворе дома на Ново-Садовой улице, 21. Приехавшие люди демонтировали его и увезли в неизвестном направлении ранним утром 25 августа. Об этом в «Твиттере» сообщил бывший депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн.

Официальный демонтаж гранитного камня с березками был намечен на понедельник, 27 число. Но кто-то решил не дожидаться начала недели. Хинштейн подозревает, что за памятником приехали «наследники Беркута». Также он рассказал, что последователи и родственники криминального авторитета периодически приезжали во двор на Ново-Садовой – помянуть погибшего от выстрелов бандита.

Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о «наследии 90-х». pic.twitter.com/xYw94wwUvM — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 25 августа 2018 г.

«Жил по-бандитски, погиб по-бандитски, и увековечивают память его по-бандитски, – пишет Хинштейн. Бывший депутат также намекнул на связь самарской Думы с так называемыми «наследниками Беркута».

Напомним, на памятник авторитету пожаловалась накануне жительница Самары. Пост возмущения она опубликовала в «Твиттере». Местные власти сделали вид, что ничего не знали об этом объекте.