Трамп заявил, что не знал о встрече своего штаба с адвокатессой Натальей Весельницкой

Президент США не знал о встрече руководителей своего предвыборного штаба с россиянкой Натальей Весельницкой в 2016 году. Об этом Дональд Трамп написал 25 августа в «Твиттере».

«Адвокат Майкла Коэна (бывшего адвоката Трампа – Прим. ред.) прояснил записи, сказав, что его клиент не знает, знал ли президент Трамп о встрече в небоскребе Трампа (из которой ничего не получилось!). Ответ в том, что я не знал об этой встрече. Просто еще одна пустышная история от Фейковых Новостных СМИ!» — написал Трамп.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», по версии The New York Times, адвоката Весельницкую принимало 9 июня 2016 года ближайшее окружение Дональда Трампа – глава предвыборного штаба Пол Манафорт, зять Джаред Кушнер и сын, Дональд Трамп-младший. Поводом для аудиенции стал компромат на Хиллари Клинтон. Через полтора месяца Wikileaks запестреет «сливом», и доверие к противнице Трампа резко сойдет на нет.

Сама Весельницкая, давая показания в Конгрессе, рассказывала: «Мы встречались не в безопасном месте по примеру кино про Джеймса Бонда, а в башне Трампа в Нью-Йорке. У нас прошла очень простая и короткая беседа, и она не касалась кампании Трампа».

