«Вот она, слава!» Единоросс прокомментировал задержание наркотиков с логотипом партии

«Вот она, слава!» – так заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал о задержании в Бельгии крупнейшей партии наркотиков с логотипом партии.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию, – пишет единоросс в Facebook 25 августа (Орфография и пунктуация автора – Прим. ред.). – А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться».

Пресс-служба ЕР пока на самую громкую новость субботы не отреагировала.

Напомним, в порт бельгийского Гента пришло судно из Бразилии с тремя контейнерами, внутри которых оказалось 2 тонны кокаина. Порошок расфасован в 1900 пакетах, на части из которых – логотип «Единой России». Также на пакетах были наклеены зеленые логотипы колумбийской энергетической компании Brio. Латиноамериканские наркокартели с помощью логотипов маркируют свои партии, чтобы предотвратить кражу поставок.