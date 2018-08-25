В московской восьмиэтажке рухнули перекрытия. ЧП произошло при погрузке цемента в лифт

В жилом доме в Москве обрушились перекрытия трех этажей.

Как сообщает столичное ГСУ СК РФ, ЧП произошло днем 25 августа. В одном из подъездов жилого дома по улице Трофимова рухнули плиты в лифтовом холле с седьмого по пятый этажи.

«По предварительным данным, жителем дома производилась загрузка и выгрузка строительных материалов. Пострадавших в результате произошедшего нет, жильцы дома эвакуированы», – рассказали в пресс-службе.

На место приехали следователи.

Кирпичный дом №1/17 по улице Трофимова был построен в 1956 году по индивидуальному проекту. В нем восемь этажей. По данным НТВ, перекрытия рухнули при погрузке в лифт цемента и тяжелых стройматериалов.