СКА показал новую команду и самый большой стадион в мире

Ледовая арена на месте СКК за 20 млрд, школа фигурного катания Евгения Плющенко и планы обучить хоккеистов дзюдо: «Фонтанка» рассказывает, как прошла, возможно, самая необычная презентация команды в истории российского хоккея.

Хоккейный клуб СКА презентовал новую команду образца сезона 2018/19. За этим, хоть и красочным, но стандартным мероприятием, оказалось гораздо больше важных событий, в том числе, и в масштабе города.

На что потратили миллиард

В прошлые годы презентация СКА перед стартом нового сезона неизменно проходила у Петропавловской крепости. В этот раз мероприятие было перенесено в многофункциональный спортивный комплекс «Хоккейный город», открывшийся в феврале 2017 года. Это позволило пригласить не только ВИП-гостей с журналистами, но и болельщиков.

Кроме того, мероприятие вышло сильно за рамки презентации как таковой. Сначала представителям СМИ показали первый центр спортивной медицины в Петербурге, где хоккеисты, другие профессиональные спортсмены и, как уверял вице-президент СКА Роман Ротенберг, просто люди, ведущие активный образ жизни, могут лечиться и проходить реабилитацию после травм.

Следующим пунктом программы стало открытие Центра хоккейного развития. И это было не менее впечатляюще. Здесь уже руководители СКА, не стеснялись в выражениях, называли его лучшим в Европе.

«Как вы знаете, у нас создана программа для подготовки хоккеистов «Красная машина». Здесь мы можем видеть на практике, как эта программа внедряется», – заявил Ротенберг.

Говорят, что центр уже приносит ощутимую пользу. В нем есть тренажер, на котором можно отрабатывать броски, измерять их скорость, силу и точность. Например, после работы на нем защитник СКА Владислав Гавриков обнаружил, что шайба после его ударов летит недостаточно быстро. Стали разбираться. Оказалось, что было достаточно сменить жесткость клюшки, и все наладилось. На другом тренажере отрабатывают технику катания – ледовая беговая дорожка, способная изменять угол наклона. Хоккеиста во время занятия на нем обязательно страхует трос. Со стороны вся эта конструкция напоминает небольшой аттракцион.

В целом, все это производит сильное впечатление. Ничего подобного в комплексе нет даже у «Зенита». Уместно напомнить, что в конце июля СКА объяснял убытки клуба в 1 млрд рублей в том числе и «серьёзными расходами на запуск и дооснащение многофункционального комплекса «Хоккейный город»». Теперь понятно, о чем шла речь.

Хоккеистов научат бороться

Еще у СКА появилась своя школа дзюдо. «Турбо СКА» – совместный проект с легендарным клубом «Турбостроитель», основанным Анатолием Рахлиным – тренером Владимира Путина по дзюдо. Как рассказал Михаил Рахлин, после смерти отца возглавивший клуб, идея такой школы пришла после одного из спаррингов с Романом Ротенбергом.

– У него до сих пор сохранилось детское кимоно, так что он тоже немного дзюдоист, – сказал Михаил Рахлин, – так что я уверен, что этот проект обречен на успех.

Заниматься в школе «Турбо СКА» будут, в том числе, и хоккеисты. Похоже, соперникам стоит бояться СКА теперь еще немного больше.

– В хоккее очень много борьбы сейчас, – объяснил Роман Ротенберг. – Это очень контактный вид спорта. Нужно иметь растяжку, координацию – те навыки, которое развивает дзюдо. Так что эти два вида спорта хорошо дополняют друг друга. Во времена СССР хоккеисты всегда занимались борьбой или дзюдо. Можно сказать, мы возвращаемся к истокам.

Еще и фигурное катание

Следующей частью программы стала сама торжественная презентация обновленной команды СКА. Сначала были поздравления от представителей черноморского флота и местной любительской хоккейной команды «Черноморец». Почему именно флота, и почему именно черноморского, стало понятно не сразу. Как объяснили в СКА, просто последние пару лет они поддерживают тот самый «Черноморец».

Состоялось первое громкое объявление: в «Хоккейном городе» с сентября откроется школа фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В качестве презентации с показательными номерами выступили ученики московской академии Плющенко: Александр Плющенко (сын фигуриста) и Арина Ротенберг (дочь Романа Ротенберга). Пока неизвестно, сколько будут стоить занятия у Плющенко в Петербурге, но в Москве месячный абонемент обходится в 150 тысяч рублей.

Cамый большой стадион

Но главным гвоздем программы стало выступление владельца Volga Group и президента СКА Геннадия Тимченко, из которого мир узнал о по-настоящему амбициозных планах хоккейного клуба из Петербурга.

– После такого разогрева, который нам устроили юные фигуристы, не хочу много говорить, – начал Тимченко. – Хочу просто поблагодарить тех, кто с душой готовит нам будущих олимпийских чемпионов. Спасибо Евгению Плющенко за это. Хотел бы вспомнить Олимпиаду. 28 человек участвовали в подготовке сборной – это наши люди из СКА. Это и тренерский штаб, и игроки, и вспомогательный персонал. Поэтому в этих медалях есть большая частичка нашего участия. Тот многофункциональный центр, в котором мы находимся, пожалуй, лучший в Европе. Но мы на этом не останавливаемся.

Геннадий Николаевич взял почти драматическую паузу.

– Хотим построить в Петербурге самый большой ледовый дворец в мире, – выдохнул бизнесмен. – Хотим поблагодарить руководство города за помощь в этом. Хочу поблагодарить и болельщиков, а их 2 млн только в Петербурге и 5 млн по всей стране. Мы надеемся, что клуб порадует нас игрой в этом сезоне, и мы в третий раз увидим Кубок Гагарина в городе.

На сцену стали приглашать игроков и тренеров СКА, но повестка дня была определена.

Легче снести

После окончания торжественной части, когда зрители уже ушли, журналистов подвели к Тимченко и новому главному тренеру СКА Илье Воробьеву. Но на Воробьева мало кто обратил внимание. Большинство вопросов были к президенту клуба и касались они в основном будущего хоккейного стадиона. У Тимченко уточнили: самая большая арена – это все-таки на сколько мест? К тому моменту между журналистами возник спор: вроде, официально самая большая ледовая арена в мире сейчас – Bell Centre в канадском Монреале, которая вмещает 21288 человек. Но в интернете кто-то нашел информацию о спортивном комплексе Saitama Super в японском городе Сайтама на 22,5 тыс. зрителей.

– Мы хотим построить стадион на 22 тысячи 400 мест, чтобы было чуть-чуть побольше, чем у канадцев, – сказал Тимченко, видимо, тоже не зная про японский стадион. Ему тут же про него рассказали. Бизнесмена это вообще не смутило. – Ну, значит сделаем на 22600. Пока еще проект не готов, все в процессе. Будем решать по вместимости в самом конце. Если к тому моменту кто-то успеет построить еще больше, значит сделаем еще больше и все равно станем самыми большими.

Ранее сообщалось, что город отдаст СКА под новую арену СКК. Клуб ее переделает под ледовую арену. Изначально шла речь именно о реконструкции, но в последнее время все чаще появляются слухи, что обойтись просто переделкой невозможно: сооружение настолько устарело, что проще и дешевле снести и построить на месте построенного в 80-е годы прошлого века спортивно-концертного комплекса абсолютно новый стадион. Тимченко комментировать это оказался не готов, но частично эту информацию подтвердил.

– Это вопрос к инженерам – смогут ли они построить 23-тысячный стадион, обойдясь только реконструкцией СКК. Я, как инженер, тоже считаю, что проще построить все заново. Пока мы отталкивались от реконструкции, но, думаю, что все-таки это будет абсолютно новая арена, сделанная по самым современным технологиям. СКК все-таки 40 лет.

Сроки строительства также еще не определены: ни начало работ, ни конец. Цель – успеть к 2023 году, когда в Петербурге должен будет пройти хоккейный чемпионат мира. Ожидается, что новая арена станет главным стадионом турнира. «Минимум 20 млрд рублей», – ответил Тимченко на вопрос о стоимости строительства. Между тем, в фойе «Хоккейного города» уже красуется макет будущей ледовой арены. Выглядит внушительно.

Тимченко и Ротенберг проиграли

Закончился этот насыщенный день матчем «Россия в моем сердце», в котором «СКА-Синие» сыграли против «СКА-Белых». За «Синих» помимо хоккеистов выступали Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг и экс-форвард СКА Илья Ковальчук, перешедший летом в «Лос-Анджелес Кингс», но предсезонку проводивший частично с петербургским клубом. За «Белых» – Александр Медведев (заместитель председателя совета директоров армейского клуба), болельщики и даже жена хоккеиста Виктора Тихонова. Основное время закончилось со счетом 8:8, а по буллитам победили «Белые».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»