Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве днем 25 августа. Главу «Фонда борьбы с коррупцией» доставили в ОВД Даниловский.

Об этом в «Твиттере» сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее информации, Навального задержали у подъезда его дома два часа назад.

«За что задержали, не говорят. Телефон отобрали», — написала она, добавив, что главу «Фонда борьбы с коррупцией» доставили в ОВД Даниловский.

Сегодня же стало известно, что столичные власти решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9 сентября. Ранее чиновники отказывались рассмотреть заявку из-за нарушений, с которыми она якобы была подана.

9 сентября сторонники Навального планируют провести акции протеста против планов повышения пенсионного возраста и в других городах России.