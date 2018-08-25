Читатель «Фонтанки» зафиксировал сброс строительных отходов в Охту «в промышленных масштабах» и вызвал прокуратуру

Читатель «Фонтанки» смог зафиксировать на фото и видео, как в реку Охту в Красногвардейском районе Петербурга днем 25 августа неизвестные сбрасывают строительный мусор.

На кадрах запечатлен грузовик, который подъехал к левому берегу Охты между Индустриальным проспектом и улицей Потапова. Из кузова он вывалил в прибрежную зону битый кирпич и бетон. При этом заметно, что строительного мусора на берегу реки уже целые горы.

Источник сообщает, что по его вызову на место прибыли сотрудники прокуратуры Красногвардейского района.

«Фонтанка» направила запрос в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.