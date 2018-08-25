СКА может провести матч на стадионе «Зенита» уже в этом сезоне

СКА по-прежнему хочет сыграть на домашнем стадионе футбольного «Зенита» – арене «Санкт-Петербург». Об этом 25 августа во время презентации новой команды СКА в многофункциональном спортивном комплексе «Хоккейный город» заявил заместитель председателя совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

«Мы по-прежнему думаем о проведении такого матча. Я недавно разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером. Он сказал: «Чемпионат мира закончился, начинайте подготовку». Так что будем готовиться. Технологии известны. Заполняемость арены на такой матч гарантирована. Не в этом сезоне? Ну, почему же? Нам долго раскачиваться не надо», – подчеркнул Медведев в разговоре с журналистами.

Впервые об идее проведения хоккейного матча на новом стадионе на Крестовском острове Медведев объявил в 2016 году.

Напомним, сегодня СКА объявил о намерении построить в Северной столице самую большую в мире ледовую арену. Ее хотят возвести путем реконструкции нынешнего СКК. Проект, по предварительным данным, обойдется в 20 млрд рублей.