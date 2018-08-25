Символ «Единой России» мог присвоить себе наркокартель. Пользователи предлагают порадоваться за ЕР, чей бренд стал таким медийным

На брикетах с кокаином из Бразилии, задержанным накануне в Бельгии, помимо логотипов «Единой России», были наклеены зеленые логотипы колумбийской энергетической компании Brio. Зрителям удалось разглядеть в роликах и их.

По данным западных СМИ, латиноамериканские наркокартели с помощью логотипов маркируют свои партии, чтобы предотвратить кражу поставок. К примеру, в 2014 году Daily Mail писала о задержании колумбийской полицией семи тонн кокаина с лого «KIA» и «YAMAHA».

Подобная практика применяется кубинскими и мексиканскими торговцами с 80-х годов. Полицейские Латинской Америки ведут учет «брендированных» наркотиков. В их каталоге уже около тысячи лейблов. Среди них – карикатуры, комбинации знаков, мультяшные герои и так далее.

Накануне бельгийская полиция задержала корабль из Бразилии, на борту которого были обнаружены 2 тонны кокаина с логотипами российской политической партии. МИД России ситуацию пока никак не прокомментировал.

«Порадоваться надо за то, что российский бренд стал таким распространенным, что его аж наркокартели шлепают как узнаваемый медийный образ», – комментируют самую громкую новость 25 августа пользователи соцсетей.