Абрамович продал 4% акций «Первого канала», чтобы не нарушать закон о СМИ

Миллиардер Роман Абрамович сократил свою долю на «Первом канале» на 4%. Теперь ему принадлежат 20% акций, сообщил начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексей Павлов.

«В соответствии с выпиской акционеров в настоящее время доля «ОРТ-КБ», учредителем которого является Абрамович, в акционерном капитале АО «Первый канал» составляет 20%», – говорится в ответе чиновника на запрос, который 25 августа цитирует РБК.

Сделку пришлось осуществить из-за иностранного гражданства олигарха.

Ни представители Абрамовича, ни пресс-служба «Первого канала» пока не прокомментировали продажу акций. Ранее предполагалось, что пакет купит кто-то из действующих акционеров компании – например, «Национальная медиа группа».

Официально сумма сделки не раскрывается. По данным неназванного источника РБК, близкого к одному из акционеров «Первого канала», сейчас стоимость всего канала намного ниже, чем во время предыдущей сделки в 2010 году. Тогда Абрамович продал «Национальной медиа группе» 25% «Первого канала» за $145 млн (таким образом, весь канал стоил на тот момент $580 млн).