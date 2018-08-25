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Бизнес
25.08.2018 14:14
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Абрамович продал 4% акций «Первого канала», чтобы не нарушать закон о СМИ

Миллиардер Роман Абрамович сократил свою долю на «Первом канале» на 4%. Теперь ему принадлежат 20% акций, сообщил начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексей Павлов.

«В соответствии с выпиской акционеров в настоящее время доля «ОРТ-КБ», учредителем которого является Абрамович, в акционерном капитале АО «Первый канал» составляет 20%», – говорится в ответе чиновника на запрос, который 25 августа цитирует РБК. 

Сделку пришлось осуществить из-за иностранного гражданства олигарха. 

Ни представители Абрамовича, ни пресс-служба «Первого канала» пока не прокомментировали продажу акций. Ранее предполагалось, что пакет купит кто-то из действующих акционеров компании – например, «Национальная медиа группа».

Официально сумма сделки не раскрывается. По данным неназванного источника РБК, близкого к одному из акционеров «Первого канала», сейчас стоимость всего канала намного ниже, чем во время предыдущей сделки в 2010 году. Тогда Абрамович продал «Национальной медиа группе» 25% «Первого канала» за $145 млн (таким образом, весь канал стоил на тот момент $580 млн).

Справка:

49% «Первого канала» Абрамович купил еще в начале 2000-х у Бориса Березовского. В 2011 году в Лондоне на суде с Березовским в свидетельских показаниях предприниматель сообщил, что тогда заплатил за приобретенную им долю вещателя $150 млн (с учетом комиссионных выплат — $164 млн). При такой оценке в начале 2000-х весь канал ОРТ стоил $306 млн.

Согласно данным базы СПАРК, на конец 2017 года выручка от продаж «Первого канала» составляла 31 млрд руб., чистые убытки компании в этот же период оценивались в 1,56 млрд руб., кредиторская задолженность — в 12,85 млрд руб.

О планах предпринимателя продать часть своего пакета в «Первом канале», чтобы привести в соответствие требованиям закона о СМИ структуру собственности компании, стало известно в конце июня. В мае Абрамович получил израильское гражданство, а, согласно этому документу, иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» бизнесмену принадлежали 24% АО «Первый канал».

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