Строительство самой большой в мире ледовой арены обойдётся СКА в 20 млрд рублей

Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко привел подробности строительства нового хоккейного стадиона в Петербурге. Ранее он заявил, что ледовая арена, которую планируется реконструировать из нынешнего СКК, станет самой вместительной в мире среди себе подобных.

«Вместимость новой арены составит 22500 зрителей. Сколько будет стоить, пока сложно сказать, потому что еще ведётся проектирование, но это где-то 20 млрд рублей», – заявил Тимченко журналистам 25 августа.

На сегодняшний день самая вместительная ледовая арена находится в Монреале (Канада). Называется она Bell Centre и вмещает 21288 человек.