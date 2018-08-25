Манекены в долгострое «Охта Модерн» смутили власть. Чиновники хотят свернуть акцию, но при управляющем нет батута

Руководство администрации Красногвардейского района Петербурга посетило строительную площадку девятиэтажки на Большеохтинском проспекте, 15, сразу после акции обманутых дольщиков 24 августа. Накануне на долгострое появились картонные жильцы и лозунг 507 потерявших деньги петербуржцев. Пока чиновникам убрать манекены не удалось. Конкурсный управляющий застройщика объяснил «Фонтанке»: «Это не пиджак, быстро снять требования не получится».

По информации «Фонтанки», после полудня 24 августа на один из самых проблемных строительных объектов Петербурга, ЖК «Охта Модерн» на Большеохтинском, 15, приехал заместитель главы администрации Красногвардейского района Евгений Матросов вместе со своими подчиненными. Понятно, что визит был приурочен к акции, о которой ранее сообщило наше издание.

Напомним, около 12 часов 24 августа в пустых проемах недостроенного девятиэтажного дома появились картонные фигуры, а на фасаде – огромный баннер: «Дом пустых обещаний. 507 обманутых дольщиков. Мы здесь могли бы жить».

«Город каждый год обещает достроить дом, а долгострою скоро 15 лет. По факту же город занимается вовсе противоположными действиями. Комитет имущественных отношений Смольного судится с застройщиком-банкротом, чтобы отнять у нас последнее обеспечение, под которое хоть кто-то согласится достроить дом. Служба государственного строительного надзора и экспертизы в начале августа не продлила разрешение на строительство объекта. 28 августа будет новый суд с КИО. Мы, конечно, рады, что суд первой инстанции ранее нас поддержал. Но фактически будущее всего жилого комплекса будет зависеть от этого решения. По сути, мы приурочили акцию к этому судебному заседанию – для нас оно решающее», – говорит представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Охта Модерн» Андрей Грабин.

По данным «Фонтанки», охранники стройплощадки не смогли пропустить представителей районной власти на объект и вызвали конкурсного управляющего компании-застройщика «Питер Констракшн» Владимира Полуянова.

Юрист Полуянов так прокомментировал нашему изданию эту сцену: «Когда представители администрации потребовали убрать плакат с фасада, я поинтересовался, в чем противозаконность. Спросил: это не реклама? Это оскорбляет кого-то? Мне ответили, мол, нет. Тогда в чем дело? Было высказано друг другу много слов, один молодой представитель администрации сказал, что он лично все быстро снимет своими руками, но я вынужден был предупредить, что это не пиджак – быстро не снимешь. А если он полезет на крышу, то у нас нет батута, чтобы растянуть внизу и ловить его при вероятном падении. За безопасность мы тоже отвечаем».

Как стало известно «Фонтанке», препирания юриста и администрации Красногвардейского района зашли в тупик, картонные люди продолжают стоять в недострое.