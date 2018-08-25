На Красной площади задержали активистов, решивших вспомнить «демонстрацию семерых»

Участников акции протеста задержали на Красной площади в Москве утром 25 августа. Трое активистов решили вспомнить «демонстрацию семерых», устроенную диссидентами в 1968 году против ввода советских войск в Чехословакию.

Как сообщает «Медуза», к Лобному месту пришли родственники тех самых диссидентов: двоюродный брат Вадима Делоне правозащитник Сергей Шаров-Делоне, внучка Натальи Горбаневской Анна Красовицкая. Вместе с ними в акции участвовал президент «Союза правых сил» Леонид Гозман. Мужчины пытались развернуть плакат в память о «демонстрации семерых», а Красовицкая стояла с плакатом в поддержку осужденного режиссера Олега Сенцова, который более 100 дней держит голодовку в колонии.

Всех троих задержали и доставили в ОВД Китай-город.