На Красной площади задержали активистов, решивших вспомнить «демонстрацию семерых»
Участников акции протеста задержали на Красной площади в Москве утром 25 августа. Трое активистов решили вспомнить «демонстрацию семерых», устроенную диссидентами в 1968 году против ввода советских войск в Чехословакию.
Как сообщает «Медуза», к Лобному месту пришли родственники тех самых диссидентов: двоюродный брат Вадима Делоне правозащитник Сергей Шаров-Делоне, внучка Натальи Горбаневской Анна Красовицкая. Вместе с ними в акции участвовал президент «Союза правых сил» Леонид Гозман. Мужчины пытались развернуть плакат в память о «демонстрации семерых», а Красовицкая стояла с плакатом в поддержку осужденного режиссера Олега Сенцова, который более 100 дней держит голодовку в колонии.
Всех троих задержали и доставили в ОВД Китай-город.
Акция памяти 25.08.68 у Лобного места на Красной площади закончилась задержанием. Трех человек доставили в ОВД Китай-город. Задержаны Сергей Шаров-Делоне, Леонид Гозман и внучка Горбаневской Анна Красовицкая. #занашуивашусвободу pic.twitter.com/NGbLl77e2C— Владимир Залищак (@Zalishchak) 25 августа 2018 г.
Справка:
В «демонстрации семерых» 25 августа 1968 года участвовали Константин Бабицкий, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюша, Татьяна Баева, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Участники акции были задержаны. Горбаневская и Файнберг были отправлены на принудительное лечение, Татьяну Баеву вскоре отпустили, так как она сказала следователям, что оказалась на площади случайно. Остальные участники акции приговорены к лишению свободы.
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.