Строители «пробурили» трубу во дворе детсада на Пулковском и устроили потоп

Территория детского сада №48 в Московском районе Петербурга оказалась под водой из-за безалаберной работы строителей.

Читатели «Фонтанки» сообщают, что во дворе детсада по адресу: Пулковское шоссе, 36/2, из-под земли бьет фонтан холодной воды. По словам очевидцев, неизвестный подрядчик привез на территорию учреждения бур для установки опор, но в результате своих работ проделал дыру в системе водоснабжения.

В «Водоканале» нашему корреспонденту сказали, что заявок об аварии на Пулковском шоссе не поступало. Сотрудники ресурсоснабжающей организации направились на место для проверки.