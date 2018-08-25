Google внес Чикатило в список выдающихся выпускников Ростовского университета. Руководство РГУ подало жалобу

Поисковая система Google записала серийного убийцу Андрея Чикатило в «выдающиеся выпускники» Ростовского государственного университета.

На данный факт впервые обратили внимание подписчики городского паблика «ВКонтакте». На запрос «Ростовский государственный университет» в поисковой строке Google выдает короткую справку с информацией об учебном заведении и его выдающихся выпускниках. Маньяк Чикатило идет сразу после писателя Александра Солженицына, фотомодели Виктории Лопыревой и выдающегося советского математика Виктора Глушкова.

Сообщается, что учебное заведение уже направило жалобу в офис Google с просьбой удалить эту информацию из справки.

«Мы обратили внимание сотрудников Google, что Чикатило является опасным преступником и маньяком, а не выдающимся выпускником», — цитирует представителя университета РБК со ссылкой на ТАСС.

Чикатило изучал в Ростовском университете русский язык и литературу заочно, выпустился в 1970 году. Через 8 лет он убил свою первую жертву. Впоследствии был приговорен к смертной казни за 53 доказанных убийства. Расстрелян в 1994 году.