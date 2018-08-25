СКА объявил о решении построить самую большую хоккейную арену в мире

Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко объявил о намерении построить в Петербурге самую большую хоккейную арену в мире. Об этом Тимченко заявил 25 августа в ходе презентации команды образца нового сезона в спортивном комплексе «Хоккейный город».

«Тот многофункциональный центр, в котором мы находимся сейчас, пожалуй, лучший в Европе, где можно готовить хоккеистов. Но мы на этом не останавливаемся. Хочу объявить о новой амбициозной цели: мы хотим построить в Петербурге самую большую в мире хоккейную арену и провести на ней чемпионат мира по хоккею в 2023 году», – заявил Тимченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СКА договорился с городом о реконструкции СКК и перестройке спортивного комплекса под хоккейную арену как раз с целью провести там чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Ожидается, что после реконструкции вместимость составит 20 тысяч зрителей.