США перебросили в Персидский залив эсминец. Россия усилит соединения ВМФ в Средиземноморье своими фрегатами

США направили в Персидский залив свой эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, предположительно, для удара по Сирии. А на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.

Поводом для этого может послужить провокация с химическим оружием, передает 25 августа агентство РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны генерала-майора Игоря Конашенкова.

Министерство обороны также усиливает свои позиции в Средиземном море. К соединениям ВМФ к вечеру субботы присоединятся сторожевые фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Накануне американское информагентство Bloomberg сообщило, что США готовы нанести удар по Сирии в случае применения сирийской армией химического оружия.