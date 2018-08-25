Находящегося в американской тюрьме хакера из РФ снова проверяют: знал ли он о вмешательстве в выборы

Россиянин Евгений Никулин, которого в США обвиняют во взломе социальных сетей, включая LinkedIn, может знать о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в Америки. Такое мнение высказали следователи, занимающиеся его делом. Сейчас они пытаются установить, какой именно информацией располагает задержанный.

Об этом 25 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Минюсте США.

Тем временем защитник Аркадий Бух опасается за безопасность Никулина. По его утверждению, российские власти высказывают серьезную заинтересованность в деле его клиента. Сотрудники посольства РФ встречались с соотечественником в тюрьме без присутствия его адвокатов.

Ранее адвокаты россиянина запросили проведение его психиатрического обследования. Они сообщали, что подзащитный не сотрудничает с ними.

Никулин оказался в американской тюрьме в марте текущего года. А задержали его в Праге в октябре 2016-го. По мнению американского следствия, россиянин незаконно получил доступ к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Параллельно ордер на арест Никулина выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3 450 долларов через электронную платежную систему Webmoney.