В ярославской колонии №1 выясняют, кто передает видеоролики с пытками журналистам

В ярославской исправительной колонии №1 началась проверка заключенных и сотрудников, – для понимания, как видео с пытками попало в руки журналистов.

Об этом 25 августа сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс».

«В настоящий момент устанавливается, как и кем конкретно видео были изъяты с регистратора и кому они были переданы», — заявил анонимный информатор.

По его словам, не исключено, что доступ к служебным видеозаписям могли иметь заключенные. Во ФСИН информацию не комментируют.

23 августа «Новая газета» опубликовала второй ролик из ярославской ИК-1. На кадрах, которые были сделаны в 2016 году, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. На видео фигурируют те же сотрудники, что ранее пытали заключенного Евгения Макарова. По данному факту также возбуждено уголовное дело.