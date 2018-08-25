В ярославской колонии №1 выясняют, кто передает видеоролики с пытками журналистам
В ярославской исправительной колонии №1 началась проверка заключенных и сотрудников, – для понимания, как видео с пытками попало в руки журналистов.
Об этом 25 августа сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс».
«В настоящий момент устанавливается, как и кем конкретно видео были изъяты с регистратора и кому они были переданы», — заявил анонимный информатор.
По его словам, не исключено, что доступ к служебным видеозаписям могли иметь заключенные. Во ФСИН информацию не комментируют.
23 августа «Новая газета» опубликовала второй ролик из ярославской ИК-1. На кадрах, которые были сделаны в 2016 году, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. На видео фигурируют те же сотрудники, что ранее пытали заключенного Евгения Макарова. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Справка:
Об издевательствах над Евгением Макаровым стало известно в июле 2018 года после публикации «Новой газеты» видеозаписи из комнаты воспитательной работы в ярославской колонии №1. Пыткам заключённого подвергали за год до этого, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас задержаны 12 из 18 предполагаемых участников. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках.