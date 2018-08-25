Пропажа денег, изъятых у полковника Захарченко, закончилась возбуждением дела. В отношении неустановленных лиц

Исчезновение трех миллионов евро, изъятых у полковника Захарченко, стали поводом для возбуждения уголовного дела о краже в особо крупном размере.

Об этом 25 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». Дело, по данным журналистов, возбуждено «в отношении неустановленных лиц».

Напомним, об исчезновении около 3 млн евро, изъятых у бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, стало известно в конце мая. Пропажу подтвердил Сбербанк, добавив, что именно он обнаружил нехватку средств. Проверить пришлось причастные к перевозке денег организации и ведомства.

Всего у Захарченко изъяли более 9 млрд рублей в разной валюте.