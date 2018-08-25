В Петербурге, области и Крыму прошли 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Задержаны двое бизнесменов

Сотрудники службы экономической безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области задержали двоих подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности.

Как стало известно «Фонтанке», 23 августа были задержаны некто Пылев 43 лет и 38-летний Коржевский. Этому предшествовали два десятка обысков в складских, офисных и жилых помещениях в Петербурге, области и республике Крым.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютеры и черновые записи, отражающие отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых для незаконной банковской деятельности. По данным следователей, преступники успели заработать таким образом около 37 миллионов рублей.

Обыски проходили по делу, возбужденному в июне 2018 года. В настоящий момент Коржевский, проживающий в деревне Медный завод Всеволожского района, задержан. Петербуржец Пылев находится под подпиской о невыезде.