В Бельгии задержаны две тонны наркотика с логотипом «Единой России»

Крупнейшую партию наркотиков задержали в Бельгии. На брикетах размещен рисунок, напоминающий логотип «Единой России».

Кадры публикует бельгийская телекомпания Vrt. В сюжете рассказывается о том, что в порт Гента пришло судно из Бразилии с тремя контейнерами, внутри которых оказалось 2 тонны кокаина.

По данным RTL Nieuws, наркотик расфасован в 1900 пакетах. На них – российский триколор и изображение медведя. Это, как известно, логотип партии «Единая Россия». Сейчас правоохранительные органы страны устанавливают, кто и для чего перевозил запрещенные вещества. И имеет ли какое-то отношение к ним Россия.

«Оптовая» стоимость перехваченных наркотиков – не менее 56 миллионов евро, а розничная – в два раза больше.

Напомним, что на днях в Аргентине сожгли почти 400 кг того же наркотика, найденного в 2016 году на территории посольства России в Буэнос-Айресе. По делу задержаны пять человек: экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. Организатором поставок считают Андрея Ковальчука. Он был задержан в Германии. Сам Ковальчук считает себя жертвой провокации.