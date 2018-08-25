Колпинец зарезал парализованную жену, после чего погиб сам

Обстоятельства семейной драмы, приведшей к гибели двух человек, изучают следственные органы Колпинского района Петербурга. Местный житель убил тяжело больную жену, а через некоторое время его самого нашли мертвым под окнами 17-этажного дома.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла в одиннадцать утра 24 августа. 60-летний житель дома по Вознесенскому шоссе, 49, корпус 2, зарезал свою больную обездвиженную супругу. Чуть позже жильцы дома обнаружили у парадной тело убийцы с травмами, характерными для падения с высоты. Следователи предполагают, что мужчина выпал с общего балкона последнего этажа.