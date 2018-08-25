В деле о мошенничестве в «Смольнинском» - второй обвиняемый. Гендиректора «Инвест+» отпустили под подписку

В деле о мошенничестве в муниципальном округе «Смольнинское» появился второй фигурант. Как сообщает 25 августа ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, это руководитель фирмы-подрядчика.

«Злоумышленник предоставил заказчику строительства – муниципальному образованию – документы, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ на сумму около 9 миллионов рублей», – отметили в главке.

По данным «Фонтанки», второй фигурант – руководитель ООО «Инвест+» Дмитрий Степанов.

Глава администрации «Смольнинского» Наталья Смирнова остается задержанной по 91-й статье УПК РФ. А гендиректора коммерческой фирмы отпустили под подписку о невыезде. Накануне, 24 августа, оба получили статус обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», деньги были украдены при благоустройстве внутридомовой территории в Центральном районе. По версии следствия, при проведении конкурса были искусственно созданы условия для победы подконтрольной компании. По подложным документам приема-передачи выполненных работ стоимость фактически невыполненных работ составила почти 8,95 миллиона рублей, их перевели на счет подрядчика.

Не исключено, что в деле появятся новые эпизоды. Следствие проверяет Смирнову и Степанова на причастность к совершению аналогичных преступлений.