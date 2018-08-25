Петербургские нотариусы разбогатели. Каждый зарабатывает в месяц больше миллиона

Среднемесячные доходы работающих в Петербурге нотариусов превысили 1,3 млн рублей. Отчет о финансовом положении нотариата опубликовало министерство юстиции РФ.

Всего 7,9 тысячи российских нотариусов в минувшем году заработали 65,7 млрд рублей. При этом задекларированные расходы, включая заработную плату, содержание контор и иные затраты, составили 16,7 млрд. Рентабельность нотариальной деятельности оценивается в 294 процента, а прибыль – 8,3 млн в год на одного частнопрактикующего служителя юстиции.

Доход 320 петербургских нотариусов превысил 5,1 млрд рублей, или 16,2 млн на каждого члена сообщества. Относительно 2016 года выручка увеличилась на 29 процентов. «Такие доходы являются справедливыми и соразмерными сложности осуществляемой нотариусами деятельности», – заявил «Фонтанке» президент Нотариальной палаты Северной столицы Петр Герасименко.

Статистика подтверждает, что взимание установленной законодательством государственной пошлины (нотариального тарифа) полностью покрывает расходы частнопрактикующих служителей юстиции и обеспечивает получение ими 30-процентной прибыли.

Вместе с тем, ровно две трети совокупного дохода нотариусы получают от оказания так называемых услуг правового и технического характера по определяемым самим сообществом ценам. По закону к ним относятся копирование и изготовление документов, подготовка проектов договоров и так далее. Такие услуги являются дополнительными и могут предоставляться только по желанию самого клиента. Однако на практике без их оплаты совершить практически ни одно нотариальное действие невозможно. Незаконность такой практики подтверждена решениями Конституционного и Верховного судов России.

По словам Петра Герасименко, в городе на Неве установлены самые низкие тарифы на оказываемые нотариусами услуги правового и технического характера. Так, за удостоверение доверенности петербуржцы должны дополнительно платить 1,4 тысячи рублей (в Ленинградской области – 1,9 тысячи), за свидетельство верности страницы копии – 40 рублей (против 80 в области) и так далее.