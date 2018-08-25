Bloomberg: США пригрозили ударом по Сирии в случае применения Асадом химического оружия
Вашингтон может вновь нанести военный удар по Сирии, если правительство Башара Асада применит химическое оружие в стране.
Об этом 24 августа сообщило Bloomberg. Агентство, ссылаясь на свои источники, уточнило, что предупреждение было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Соединенные Штаты якобы обладают информацией о том, что власти Сирии могут применить химическое оружие для освобождения одного из последних районов страны, находящихся под контролем оппозиции.
В ходе переговоров Болтон заявил, что Америка готова к более серьезному военному ответу в отношении САР по сравнению с теми, что были предприняты ранее, пишет агентство. Речь идет о двух ударах, нанесенных США по объектам в арабской республике в 2017 и 2018 годах.
В ходе консультаций в Женеве стороны также обсудили вопросы, касающиеся возможности вывода военных сил США с базы на границе Сирии и Ирака, а также перспективы их сотрудничества с российскими силами. По данным агентства, договоренностей по этим вопросам достичь не удалось. Переговоры в принципе прошли неудачно. США не приняли предложение РФ отказаться от введения санкций в отношении нефтяного сектора Ирана в рамках более широкого плана по урегулированию в Сирии.
Справка:
В начале апреля 2018 года ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», распространили сообщения о применении войсками Асада химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли там следов применения химоружия. Но 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке, нанесли массированный удар по Сирии.
А в апреле 2017 года США выпустили по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе около 60 своих ракет. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение войсками Сирии химоружия в провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По версии США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.
Отметим, на освобожденных территориях сирийские военные неоднократно находили схроны с американским оружием и белыми касками, которыми, как предполагается, пользовались оппозиционные силы.