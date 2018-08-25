ФБР и министерство внутренней безопасности обсудили киберугрозы с Facebook и Microsoft

Представители министерства внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР обсудили угрозу иностранного вмешательства и кибербезопасность на встрече с представителями Facebook и Microsoft. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе МВБ.

Сообщается, что на встрече обсуждались меры, которые обе компании предприняли для борьбы с угрозой вмешательства иностранных хакеров в работу своих систем. "Ни одна организация, министерство или частное лицо не способны решить эту проблему в одиночку, поэтому так важно делиться информацией", – заявил Том Берт, занимающийся в Microsoft кибербезопасностью.

"Мы хотели бы продолжить такое взаимодействие между правительством и частным сектором", – заявил в свою очередь Майкл Маккарти, исполняющий обязанности помощника директора ФБР по национальной безопасности. Он отметил, что такое сотрудничество может быть плодотворным и способствовать предотвращению угроз в будущем.

Ранее американская компания Microsoft выступила с утверждением о том, что хакерская группа Fancy Bear якобы предприняла новую кибератаку на ресурсы американских политических сил перед промежуточными выборами в Конгресс США. По версии компании, киберпреступники создали поддельные интернет-домены, которые выдавали себя за домены двух консервативных организаций США. Еще три домена, по ее данным, представлялись интернет-адресами, якобы принадлежащими Сенату США.

До этого американские компании в области кибербезопасности, а также СМИ и ряд западных стран заявляли, что Fancy Bear якобы работает на власти РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения Microsoft, сказал, что не знает, о каких хакерах говорится в заявлении компании и в чем заключается влияние на американские выборы, приписываемое Москве.