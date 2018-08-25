Миссия ОБСЕ посетила моряков заблокированного в Херсоне судна "Механик Погодин"

Делегация миссии ОБСЕ посетила порт Херсона на Украине, где смогла пообщаться с командой заблокированного российского судна "Механик Погодин". Об этом в пятницу сообщил оператор судна компания "В.Ф. Танкер".

"На причал, к месту швартовки судна, наконец смогла попасть делегация миссии ОБСЕ и задать экипажу вопросы о здоровье и условиях жизни. Приглашение капитана подняться на борт судна инспекторы ОБСЕ не приняли, так как их мандат распространяется только на территорию Украины", – говорится в сообщении. Ранее ОБСЕ сообщила, что первый визит инспекторов в херсонский порт был заблокирован Службой безопасности Украины.

По данным владельца судна, экипаж обеспечен необходимыми продуктами питания и медикаментами, моряки могут покинуть судно в случае необходимости, а также в любое время связываться с родственниками и близкими. Танкер готов покинуть порт как только получит на это разрешение.

Судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой были введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.

По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.

Ранее именно представитель СБУ сообщил о том, что "приняты меры по блокировке активов" в отношении судна "Механик Погодин" и что ожидается решение суда о его задержании. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил 17 августа, что Киев может конфисковать и продать танкер. А заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов 18 августа утверждал, что Киев заблокировал танкер в порту Херсона на три года.