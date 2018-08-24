Экс-президент Украины разочаровался в согражданах: Большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями

Бывший президент Украины Леонид Кравчук разочаровался в украинцах за 27 лет независимости страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, он надеялся, что, получив свободу, украинцы будут создавать новую политическую жизнь, повысится уровень образованности. Однако, отмечает Кравчук, «большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями».

Ранее президент страны Петр Порошенко заявил, что Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей и с Советским Союзом. Об этом он заявил в ходе военного парада, посвященного Дню независимости, сообщает Лента.ру. По словам Порошенко, главная задача нынешнего поколения украинцев — «сделать независимость страны необратимой», а саму Украину — «великой и сильной, без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния».

День независимости Украины отмечается 24 августа. По случаю праздника в центре Киева прошел военный парад с участием 4,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники.