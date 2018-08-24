Меркель прогулялась с Пашиняном по Еревану

Канцлер Германии Ангела Меркель вместо отдыха вышла на прогулку по вечернему Еревану в компании президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В пятницу, 24 августа, Меркель с официальным визитом прибыла в Армению. Как отмечает издание, после официальных встреч канцлер Германии не удалилась отдыхать, а отправилась прогуляться с лидерами Армении.

«Канцлер Германии с удовольствием пофотографировалась с десятками граждан Армении на Северном проспекте», — написал Пашинян в своем фейсбуке.