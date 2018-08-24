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24.08.2018 23:34
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На заводе Toyota в Петербурге кишечную палочку нашли в готовой кулинарии. Сотрудников Nissan кормили зараженными курицей и творогом

 

Пушкинский суд Петербурга назначил дату рассмотрения дела о заражении сотрудников завода Toyota острым гепатитом А fontanka.ru/2018/08/23/060. Роспотребнадзор нашел источник опасности в готовой кулинарии.

Как сообщили «Фонтанке» 24 августа в Роспотребнадзоре, расследование заболеваний сотрудников Toyota вывело на зараженную готовую кулинарную продукцию, в ней нашли кишечную палочку.

«Зарегистрированы 11 лабораторно подтвержденных случаев острого гепатита на предприятии «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия»», – уточнили в ведомстве.

Поставщиком кулинарии являлась кейтеринговая компания MFC Food. На ее юридическое лицо ООО «эМэФСи» составлен административный протокол, материалы поступили в Пушкинский суд и к рассмотрению назначены на 27 августа.

В пресс-службе Toyota «Фонтанке» сообщали, что после предупреждения Роспотребнадзора поставщик питания сменился, сотрудникам предоставляется горячее питание в одноразовой упаковке.

На заводе Nissan гепатитом тоже болеют. Санврачи говорят об 11 лабораторно подтвержденных случаях. Патогенные микроорганизмы найдены в курином филе от «Мираторга» и бактерии группы кишечной палочки – в твороге «Славянский» от компании "Арктик". Еще у 13 сотрудников заподозрен вирусный гепатит, их отстранили от работы.

«По эпидемическим показаниям на сегодняшний день против гепатита привито 1683 сотрудника заводов», – уточняет Роспотребнадзор.

Гепатит A – острая вирусная инфекционная болезнь, проявляющаяся общим недомоганием, повышенной утомляемостью, снижением аппетита, тошнотой, рвотой, пожелтением слизистой глаз и кожных покровов, потемнением мочи и обесцвечиванием стула. Источником инфекции при гепатите является больной человек. Инкубационный период составляет до 50 дней.

Компания MFC Food отрицает  причастность к отравлению и готова доказать правоту в суде. Материалы на временное приостановление ее деятельности на Nissan поданы в Выборгский райсуд, к рассмотрению еще не назначены.

Первые пациенты с заводов стали поступать в инфекционную больницу Боткина 10 августа, заражение вирусным гепатитом сотрудников Роспотребнадзор, Toyota и Nissan рассказали через две недели, когда вспышка гепатита была предана огласке.

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