Сирийские военные сбили три беспилотника боевиков в Хаме

Сирийские военные в пятницу, 24 августа уничтожили в городе Хама три беспилотных летательных аппарата, которые были запущены боевиками. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"В городе Хама в светлое время суток дважды зафиксированы попытки незаконных вооруженных формирований атаковать подразделения правительственных войск с использованием беспилотных летательных аппаратов. Огнем средств ПВО сирийских вооруженных сил сбито три БЛА боевиков", – сказал Цыганков.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, участники процесса примирения продолжают фиксировать нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации "Идлиб".

"Бывшими членами незаконных вооруженных формирований на юго-западе Сирии за сутки сдано 483 единицы стрелкового оружия и 450 килограммов боеприпасов различных типов и калибров", – отметил генерал-майор.