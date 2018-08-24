NYT: осведомители американской разведки в Кремле замолчали

Осведомители американской разведки в Кремле замолчали в преддверии промежуточных выборов в конгресс США. Об этом пишет РБК со ссылкой на The New York Times 24 августа.

По информации американского издания, источники не были раскрыты или убиты. Предположительно, они взяли паузу под натиском контрразведки со стороны Москвы, а также в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Русские выгнали целую кучу наших людей», — подтвердил изданию бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, добавив, что теперь в российской столице, скорее всего, крайне мало сотрудников разведки США и все они находятся под «немыслимым наблюдением».

За последние недели стало известно о множестве попыток вмешаться в политическую жизнь США извне. Однако американские власти не могут точно сказать, какие цели преследует Москва — подорвать доверие к демократическому процессу, повлиять на промежуточные выборы или просто посеять хаос.

По мнению собеседников газеты, за последние годы у США было всего несколько информаторов, близких к российскому президенту, и если они будут молчать, ЦРУ будет крайне трудно узнать планы России.