СКА обыграл «Аванград» на турнире им. Пучкова

Хоккейный клуб СКА одержал вторую победу на домашнем предсезонном турнире им. Н.Г. Пучкова. Со счетом 4:2 был обыгран омский «Авангард». Голы у СКА забросили Павел Дацюк (16 минута), Андрей Кузьменко (22), Сергей Плотников (30) и Александр Барабанов (33). Отметим также Василия Токранова и Никиту Гусева, у которых по две результативные передачи.

У «Авангарда» отличились Ансель Галимов (23) и Егор Мартынов (24).

Ранее на турнире СКА обыграл «Куньлунь» со счетом 4:1. Всего же в рамках подготовки к сезону 2018/19 СКА одержал уже шестую победу в шести контрольных матчах.

Николай Георгиевич Пучков – советский хоккеист, Олимпийский чемпион (1956), тренер. Игровое амплуа — вратарь. Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Заслуженный тренер СССР (1971). Последний год игровой карьеры с 1963 по 1964 отыграл за петербургский СКА. После тренировал армейцев с Невы до 1980 года. Умер в 2005 году в Петербурге. Похоронен на Северном кладбище.