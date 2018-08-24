Американские сенаторы запросили все материалы со встречи Путина и Трампа

Американские сенаторы Роберт Менендез и Джин Шахин направили письмо Госсекретарю США Майку Помпео с просьбой предоставить им материалы со встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Письмо опубликовано на сайте комитета по международным делам Сената США.

«Мы со всем уважением просим вас предоставить членам комитета по международным делам Сената соответствующие материалы, включая все секретные и несекретные телеграммы, меморандумы о разговорах, записи переводчика и политические директивы, связанные со встречей, а в случае, если таких документов не существует, подтвердить это», — говорится в письме сенаторов.

В письме отмечается, что целью такого запроса является «обретение понимания» того, брал ли Трамп на себя «обязательства перед Российской Федерацией от имени Соединенных Штатов».

Сенаторы также указывают, что материалы нужны им для того, чтобы «убедиться в достоверности заявлений, сделанных российскими должностными лицами» после встречи двух лидеров.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе совместной пресс-конференции российский президент назвал состоявшиеся переговоры успешными и полезными, а лидер США пообещал «большие результаты» по итогам переговоров.