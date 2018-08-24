Британские истребители подняли на перехват российского Бе-12 над Черным морем

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабазы в Румынии из-за российского противолодочного самолета Бе-12 в небе над Черным морем. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

«Истребители Typhoon Королевских воздушно-военных сил Великобритании прервали путь российского патрульного самолета базовой авиации в сторону воздушного пространства НАТО … Осуществив вылет с румынской авиабазы Михаил Когэлничану, истребители Typhoon вчера (23 августа) отреагировали на российский Бе-12, направляющийся из Крыма на юго-запад над Черным морем», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это уже второй случай за неделю, когда самолеты британских ВВС в рамках миссии НАТО осуществляли взлет «для сдерживания провокационного российского самолета».