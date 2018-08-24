Под Петербургом электричка насмерть сбила женщину

Травмы не совместимые с жизнью получила любительница прогулок по шпалам в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СКР, 24 августа инцидент произошёл на железнодорожной станции «Чайка». По словам машиниста, он увидел вышедшую из леса девушку, она двигалась вдоль путей и не реагировала на сигналы приближающего поезда. Электричка экстренно затормозила, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм постращавшая скончалась.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.