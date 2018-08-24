Защитник "Ростова" выбил мяч за пределы стадиона в Туле

На 89-й минуте матча 5-го тура премьер-лиги "Арсенал" – "Ростов" в Туле 24 августа защитник гостей Дмитрий Скопинцев выполнил довольно необычный удар.

В борьбе в центре поля у боковой линии около технических зон команд и выхода с поля под вип-ложей ростовчанин нанес удар по мячу с такой силой, что тот улетел на крышу над трибуной. С нее мяч должен был скатиться за пределы стадиона на парковку командных автобусов, пишет "Спорт – Экспресс".

Отметим, что западная трибуна – как и другие на тульском стадионе – насчитывает 20 рядов, а козырек над ней начинается примерно с середины и вдобавок накрывает комментаторские кабины.