Трамп попросил госсекретаря США Помпео отменить визит в КНДР

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что попросил госсекретаря США Майка Помпео отменить визит в КНДР.

«Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею в этот раз, потому что я чувствую, что не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова … Кроме того, из-за нашей более жесткой торговой позиции с Китаем я не верю, что они помогают с процессом денуклеаризации, как делали когда-то (несмотря на действующие санкции ООН)», — написал Трамп.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...

