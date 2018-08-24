Трамп попросил госсекретаря США Помпео отменить визит в КНДР
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что попросил госсекретаря США Майка Помпео отменить визит в КНДР.
«Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею в этот раз, потому что я чувствую, что не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова … Кроме того, из-за нашей более жесткой торговой позиции с Китаем я не верю, что они помогают с процессом денуклеаризации, как делали когда-то (несмотря на действующие санкции ООН)», — написал Трамп.
I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.
Трамп также добавил, что Помпео «ожидает поездки в Северную Корею в будущем», когда решиться вопрос торговых отношений с Китаем.
«Тем временем я хотел бы передать самые мои самые теплые пожелания и выразить почтение председателю Киму. С нетерпением жду скорой встречи с ним!», — добавил Трамп.
Справка:
В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.