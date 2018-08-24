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Происшествия
24.08.2018 22:14
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«Мондео» нырнул в яму с трубами на Коллонтай. После трюка водитель заклеил госномера с «тремя Ольгами»

Вылет на тротуар, снос забора и прыжок в яму устроил автомобилист в Невском районе пятничным вечером. После трюкового многообразия он заклеил госномера, но собравшаяся поглазеть на чудака округа помогла «Фонтанке» с недостающими цифрами.

«Мондео» нырнул в яму с трубами на Коллонтай. После трюка водитель заклеил госномера с «тремя Ольгами»

читатель

форд

Как сообщили редакции читатели, вечером 24 августа черный «Форд Мондео» вылетел на тротуар на пересечении улиц Коллонтай и Бадаева, пробил заграждение и нырнул в выкопанную для реконструкции труб траншею.

«Водитель, не будь дурак, полиэтиленовыми нашлепками скрыл цифры и буквы, но мы подглядели», – добавили читатели.

По данным «Фонтанки», автомобиль 2016 года выпуска принадлежит лизинговой компании «Альфамобиль», доверенность на управление выписана 34-летнему петербуржцу Ивану Пепелкову. По данным СПАРК, он является владельцем и гендиректором компании «КЛР Транс», которая занимается грузоперевозками. Она зарегистрирована по домашнему адресу на улице Коммуны. Последнюю финансовую отчетность фирма публиковала по итогам 2016 года, ее выручка составила 22 млн рублей.

Ранее госномер с тремя буквами «О» висел на автомобилях противопожарной службы, комитета земельных ресурсов Смольного, оперативных служб, а впоследствии попал в свободное обращение.

До Пепелкова дозвониться не удалось, поэтому авторство прыжка в траншею пока закрепить за ним нельзя. Возможно, за рулем сидел другой человек.

Машину подняли с помощью крана и увезли эвакуатором в неизвестном направлении.

Реконструируемая магистральная сеть принадлежит ГУП «ТЭК СПб». В пресс-службе предприятия «Фонтанке» уточнили, что трубы от «Мондео» не пострадали, ограждению оперативно придан целомудренный вид.

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