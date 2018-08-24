Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками

В Печерском районе Киева забросали дымовыми шашками консульство России на Украине на улице Добровольческих батальонов, 5 (бывшая улица Панфиловцев).

Как сообщает "Страна.ua" со ссылкой на собственных источники в МВД, инцидент произошел во второй половине дня, "дымовую атаку" зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.

Со слов охранника, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых залетела на территорию консульского отдела диппредставительства России. Другая шашка упала возле его забора. После бросков неизвестный скрылся. Дымовые шашки были оперативно потушены и не привели к возгоранию или какому-то существенному ущербу.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.296 УК Украины – хулиганство с использованием заранее заготовленных предметов.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся военный парад по случаю Дня независимости.