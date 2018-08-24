В Москве тушили здание Центробанка

В центре столицы произошло возгорание в здание Банка России вечером 24 августа. Об этом ссылкой на пресс-службу городского МЧС сообщает РБК.

По информации ведомства, огонь разгорелся на шестом этаже здания в 12 доме на улице Неглинная около девяти вечера. К тушению привлекли 26 расчётов.

В пресс-службе Банка России отметили, что в здании произошло локальное возгорание, происходит тушение пожара. Пострадавших нет.

По данным СМИ, спасатели справились с огнём к 21:05. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причиной возгорания стали неполадки в работе оргтехники.