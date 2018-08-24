Петербургская прокуратура обвинила ветеринаров в непристойной утилизации кошачьего мужского достоинства. Его съела черепаха Адольф

Особенности содержания опасного хищника в панцире не оценили в петербургской прокуратуре. Врачи ветклиники добавили в рацион плотоядной черепахи Адольф то, что остаётся от мужского кошачьего достоинства. В ведомстве такую диету приняли за нарушение правил утилизации отходов.

Фото: ветеринарная клиника "Ветус"

Как рассказали в прокуратуре Петербурга 24 августа, после проверки ветклиники «Ветус» на улице Веденеева возбуждено административное дело. Поводом для разбирательств стало кормление черепахи биологическими отходами, которые образуются в учреждении после операций по кастрации котов.

«Такие действия являются нарушением требований ветеринарно-санитарного законодательства, которым регламентирован порядок утилизации биологических отходов», — пояснили в ведомстве.

Исполнительный директор клиники «Ветус» Светлана Казакова рассказала «Фонтанке», что героем проверки стала 42-летняя каймановая черепаха Адольф. Хищник обладает агрессивным нравом и может запросто откусить палец человеку. Чтобы поддерживать такое животное в здравии, ему необходимы продукты питания, повышающие концентрацию тестостерона. По словам Казаковой, специальных препаратов для черепах, восполняющих недостаток нужного гормона, нет. Поэтому в клинике решили выйти из ситуации с помощью имеющихся ресурсов и в рацион, состоящий из сухого корма, стали изредка добавлять кошачьи семенники.

Сдавший в стационар «Ветуса» хозяин Альфа в курсе вкусовых предпочтений питомца, по словам ветеринаров, не возражает против нестандартной диеты.

Светлана Казакова также отметила, что сотрудникам прокуратуры пытались объяснить необходимость именно такой процедуры кормления, но в итоге ветеринары оказались не поняты. Теперь клинике грозит штраф до полумиллиона рублей.