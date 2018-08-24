Неуправляемый «Форд» летел в трамвайную остановку и по пути собрал три автомобиля на светофоре

Тяжелую аварию учинил грузовой «Форд Транзит» в Выборгском районе Петербурга. На пути неуправляемого микроавтобуса вечером 24 августа находилась трамвайная остановка, его остановили ждущие светофора автомобили.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД Петербурга и области, в четверть седьмого на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева «Форд» под управлением 55-летнего водителя совершил наезд на три стоявших авто – «Сузуки», «Ссанг Йонг» и «Ауди».

«Пострадали водитель и пассажирка «Сузуки», у женщины тяжелые травмы», – уточнили в пресс-службе.

Машины стояли разрешающего сигнала светофора. «Форд» двигался по Просвещения и, вероятно, потерял управление. Он сбил заграждение трамвайных путей и направился к остановке, на которой находились пассажиры. Столкновение с иномарками погасило скорость «Форда».