Сенатор Маккейн решил прекратить лечение рака. Через пять дней ему исполнится 82 года

Американский сенатор Джон Маккейн, который был конкурентом Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году, решил отказаться от лечения опухоли мозга. Об этом 24 августа сообщает CNN.

Напомним, опухоль у Маккейна диагностировали в 2017 году. В заявлении семьи сенатора говорится, что он уже прожил дольше, чем многие люди с таким диагнозом. «Но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. Со своим обычным присутствием духа он решил прекратить лечение», — пишут члены семьи Маккейна.

Они выразили благодарность друзьям и помощникам сенатора и «тысячам людей, которые вспоминают его в своих молитвах». Отметим, через пять дней Джону Маккейну исполнится 82 года.

Маккейн продолжал работу в Сенате, несмотря на найденное у него заболевание. Напомним, он был пилотом боевой авиации, ветераном войны во Вьетнаме. Там он был сбит и взят в плен, в котором провел более пяти лет. С 1987 года Маккейн представлял в Сенате США штат Аризона.